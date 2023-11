Kadhalikka Neramillai first look out: जयम रवि और निथ्या मेनन की फिल्म कधलिक्का नेरामिलई का फर्स्ट लुक आया सामने

Kadhalikka Neramillai first look out: जयम रवि (Jayam Ravi) और नित्या मेनन (Nithya Menon) अपने करियर में पहली बार कधलिक्का नेरामिलई (Kadhalikka Neramillai) नामक एक नई तमिल फिल्म में साथ काम करने के लिए तैयार हैं। शीर्षक का अनुवाद ‘नो टाइम फॉर लव’ है जो बनने वाली एक नई प्रेम कहानी का प्रतीक है।

फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म से दोनों कलाकारों का पहला लुक साझा किया है। फिल्म का निर्देशन अभिनेता-राजनेता उदयनिधि स्टालिन की पत्नी किरुथिगा उदयनिधि द्वारा किया जाएगा, जबकि पूर्व इसका निर्माण रेड जाइंट मूवीज के बैनर तले कर रही हैं।

दिलचस्प बात यह है कि पहली नज़र में, निथ्या मेनन का नाम जयम रवि से पहले आता है, जो दर्शाता है कि उनकी अधिक मुख्य भूमिका हो सकती है या कम से कम उनके समकालीन पुरुष के बराबर भूमिका हो सकती है। फिल्म में अभिनेता योगी बाबू, विनय राय और लाल की भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होने की पुष्टि हो गई है। फिल्म का संगीत एआर रहमान द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसमें गैवेमिक यू आर्य कैमरा क्रैंक करेंगे।