Raveena Tandon के सपोर्ट में उतरी Kangana Ranaut, पोस्ट शेयर कर कहा- एक्ट्रेस लिंच हो चुकी होतीं...

Kangana Ranaut came out in support of Raveena Tandon : बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon ) इस समय सुर्खियों में छाई हुई हैं। एक्ट्रेस का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग उन्हेंऔर उनके ड्राइवर को घेरकर गलत बर्ताव करते नजर आ रहे हैं।

आपको बता दें कि कुछ महिलाओं ने रवीना टंडन पर हमला करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि ये आरोप गलत साबित हो चुके हैं। पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि रवीना टंडन पर लगे ये सारे आरोप झूठे हैं। इतना ही नहीं इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है जिसे देखने के बाद लोगों के सामने सारा सच आ चुका है।

रवीना टंडन के साथ हुए इस मामले के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी उनके सपोर्ट में उतरी हैं। उन्होंने रवीना टंडन के साथ गलत करने वाले लोगों को जबरदस्त फटकार लगाई है। आपको बता दें कि कंगना रनौत हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से कभी पीछे नहीं हटती हैं। इसी वजह से वह अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं।

इस बार भी रवीना टंडन के मामले में कंगना रनौत ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस मामले से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया है। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है- रवीना टंडन जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो चिंताजनक है। अगर अपोजिट ग्रुप में 5-6 और लोग होते तो वो लिंच हो चुकी होतीं। मैं इस तरह के रोड रेज की निंदा करते हैं।