खालिस्तान की मांग… अपनी फिल्म ‘इमरजेंसी’ को लेकर बुरी फंसी कंगना रनौत; SGPC ने भेजा लीगल नोटिस

SGPC sent a Legal Notice regarding the Film Emergency: बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की अपकमिंग फिल्म 'इमरजेंसी' (Emergency) विवादों में घिरती नजर आ रही है। इस फिल्म को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने मंगलवार को कंगना रनौत समेत फिल्म के निर्माताओं को लीगल नोटिस जारी किया है। जिसमें सिखों की भूमिका और ऐतिहासिक पक्षों को गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगाया गया है।