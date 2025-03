शमा मोहम्मद का भाजपा पर पलटवार; कंगना रनौत की रोहित के खिलाफ ‘धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का’ वाली पोस्ट की दिलाई याद

Shama Mohamed’s Counterattack on BJP: कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस पर गयी टिप्पणी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने इस बयान को शमा मोहम्मद का निजी बयान बताकर किनारा कर लिया है, लेकिन भाजपा इसको लेकर कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है। इस बीच कांग्रेस नेत्री ने पलटवार करते हुए भाजपा सांसद कंगना रनौत के एक पुराने पोस्ट का स्क्रीनशॉट को शेयर किया। जिसमें कंगना ने भारतीय क्रिकेटरों के खिलाफ विवादित भाषा का इस्तेमाल किया था।

दरअसल, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद और टीएमसी सांसद सौगत राय की ओर से रोहित शर्मा पर की टिप्पणी की आलोचना की है। केंद्रीय खेल मंत्री ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘कांग्रेस और टीएमसी को खिलाड़ियों को अकेला छोड़ देना चाहिए क्योंकि वे अपने पेशेवर जीवन को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। इन पार्टियों के नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियां, जिसमें बॉडी शेमिंग और टीम में एथलीट की जगह पर सवाल उठाना शामिल है, न केवल बेहद शर्मनाक है बल्कि पूरी तरह से दयनीय भी है। ऐसी टिप्पणियां हमारे खिलाड़ियों की उस कड़ी मेहनत और त्याग को कमतर आंकती हैं जो वे वैश्विक मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए करते हैं।’

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) March 3, 2025