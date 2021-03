तीरथ सिंह के फटी जींस के बयान पर कंगना ने किया ट्वीट, कहा-रिप्ड जींस इस तरह कैरी करिए...

नई दिल्ली: उत्तराखंड के नए नए सीएम बने तीरथ सिंह रावत अपने फटी जींस के बयान के बाद अब महिलाओं ने इनका चौतरफा घेराव शुरू कर दिया है। जया बच्चन के बयान के बाद अब कंगना रनौत ने इसपर अपनी बेबाक राय राखी है। दरअसल, बॉलीवुड को फैशन इंडस्ट्री माना जाता है। और यहीं से हर नए फैशन स्टाइल की शुरुआत होती है।

वहीं अब जब उसी फैशन पर सवाल उठाए गए तो प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा बॉलीवुड से ही आ रही है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री ने रिप्ड जींस को लेकर जो बयान दिया है उस पर अब कंगना रनौत ने भी अपनी बात रखी है।

आपको बता दें, कंगना ने जो कुछ कहा है उससे साफ है कि वो तीरथ सिंह रावत के विरोध में कतई नहीं है लेकिन उन्होंने अपनी बात बखूबी समझा भी दी है। वो भी खुद की तस्वीरें शेयर करते हुए।

If you want to wear ripped jeans make sure coolness quotient is of this magnitude as in these pics, so that it looks like your style not your state a homeless beggar who hasn’t got allowance from parents this month, most young people look like that these days #RippedJeansTwitter pic.twitter.com/hc14cLxQDE

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 18, 2021