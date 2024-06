कन्हैया कुमार, बोले-‘एक बार फिर, लीकेज सरकार’, अब तो छात्रों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरु कर दिया

नई दिल्ली। पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार NEET समेत कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गई हैं। इसकी सीधी ज़िम्मेदारी मोदी सरकार की है। अभ्यार्थियों के लिए भर्ती परीक्षाओं में भाग लेना, फिर अनेकों अनियमितताओं से जूझना, पेपर लीक के चक्रव्यूह में फंसना, उनके भविष्य से खिलवाड़ है। भाजपा ने देश के युवाओं को ठगा है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की देखरेख में एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए जिससे NEET व अन्य परीक्षाओं में भाग लेने वाले हमारे प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को न्याय मिले।

NSUI इंचार्ज कन्हैया कुमार ने कहा कि NEET की परीक्षा में फिर से धांधली हुई है। देश में ऐसी कोई परीक्षा नहीं है, जिसमें धांधली न हो। उन्होंने कहा कि छात्रों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरु कर दिया है कि ‘एक बार फिर, लीकेज सरकार’।

