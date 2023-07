'पैसा आने पर घमंड आ ही जाता है ये सोचते हैं सब पता...' Kapil Dev ने इंडियन प्लेयर्स पर निकाली भड़ास

Ind vs WI 2nd ODI : वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज (ODI Series) में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। इस मैच में मिली हार ने भारतीय टीम की कमजोरियों को उजागर किया हैं। वहीं, भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर कई दिग्गज खिलाड़ियों ने नाराजगी जाहिर की है। इसी कड़ी में 1983 विश्व कप विजेता कपिल देव (Kapil Dev) ने भारतीय खिलाड़ियों पर जमकर अपना गुस्सा निकाला है। यही नहीं उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को घमंडी तक बता दिया।

कपिल देव (Kapil Dev) ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपको किसी से राय लेने की जरूरत नहीं। उनका मानना है कि एक अनुभवी व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। कभी-कभी बहुत ज्यादा पैसा आता है तो अहंकार आ जाता है। इन खिलाड़ियों को लगता है कि उन्हें सब पता है, यही अंतर है। उन्होंने कहा कि अभी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। सुनील गावस्कर हैं, तो आप उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? उन्हें लगता है कि हम काफी अच्छे हैं।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान (Former captain of the Indian cricket team) ने कहा कि इन प्लेयर्स के बारे में अच्छी बात यह है कि वे काफी आश्वत हैं, लेकिन नकारात्मक बात है कि वे सोचते हैं कि उन्हें सब पता है। मुझे नहीं पता इस बात को और कितना बेहतर तरीके से रखा जाए। लेकिन वे आश्वत हैं।

बता दें कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने दूसरे मैच में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम देने का फैसला किया और टीम की कमान हार्दिक पाण्ड्या को सौंपी गयी। लेकिन रोहित और विराट की गैर-मौजूदगी में भारतीय बल्लेबाजी दबाव में नजर आयी। ईशान किशन के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास न कर सका। यहां तक भारतीय टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पायी और 40.5 ओवर में 181 रनों पर ढेर हो गयी।

भारत की ओर से ईशान किशन ने अपनी फॉर्म को जारी रखा और 55 रनों की पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने निराश है। दूसरी पारी में गेंदबाजी के दौरान पहले मैच कमाल करने वाली रवीन्द्र जडेजा और कुलदीप यादव की जोड़ी इस मैच में कुछ खास न कर सकी। इस मैच में कुलदीप यादव ने 8 ओवर में 30 रन देकर एक विकेट हासिल किया। जबकि जडेजा ने 6 ओवर में 24 रन दिये लेकिन एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाये। भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। बाकी अन्य किसी गेंदबाज को कोई भी विकेट नहीं मिल पाया। वहीं, वेस्टइंडीज ने सिर्फ 36.4 ओवर में 4 विकेट खोकर इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया।