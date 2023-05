Karnataka CM: डिप्टी सीएम के नाम का अधिकारिक एलान के बाद डीके शिवकुमार ने कर्नाटक की जनता से किया ये वादा

Karnataka CM: कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली कांग्रेस ने काफी जद्दोजहद के बाद मुख्यमंत्री चेहरे के नाम का एलान कर दिया है। कांग्रेस ने सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगाई है, जबकि डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बनेंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद से कांग्रेस की तरफ से लगातार मंथन किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि 20 मई को सिद्धारमैया मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार डिप्टी सीए के रूप में शपथ लेंगे।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में मुख्यमंत्री के लिए शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को दोपहर 12.30 बजे बेंगलुरु में होगा। इसके साथ ही इसी दिन उपमुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। ​

Karnataka's secure future and our peoples welfare is our top priority, and we are united in guaranteeing that. pic.twitter.com/sNROprdn5H

— DK Shivakumar (@DKShivakumar) May 18, 2023