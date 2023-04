Karnataka Elections 2023: सिद्धारमैया ने चुनाव के लिए चुनी बेटे की सीट, अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखी यह बात

Karnataka Elections 2023: बीजेपी ने शनिवार को कांग्रेस विधायक दल के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वरुण को चुनने पर तंज कसते हुए कहा कि सिद्धारमैया के पास खुद का कोई क्षेत्र नहीं है और वे जीत के लिए आश्वस्त हैं।

अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखी यह बात

इसी के साथ ही अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस दावा करती है, दिन में 5 बार, कि वे अपने सीएम उम्मीदवार को छोड़कर कर्नाटक जीत रहे हैं और एकमात्र ‘जन नेता’ के पास कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं है जिसे वह जीतना सुनिश्चित करता है। सिद्धारमैया ने बदामी, चामुंडेश्वरी और कोलार को छोड़ दिया और अंततः अपने बेटे की सीट वरुणा से चुनाव लड़ने के लिए चुने!

Congress claims, 5 times a day, that they are winning Karnataka except their CM aspirant and the only ‘mass leader’ doesn’t have a constituency he is sure of winning.

Siddaramiah abandoned Badami, Chamundeshwari and Kolar to finally pick Varuna, his son’s seat, to contest from!

— Amit Malviya (@amitmalviya) April 8, 2023