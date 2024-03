Kaushambi News : डीजे में उतरा 11 हजार वोल्ट का करंट, दो बरातियों समेत तीन की मौत

कौशाम्बी। यूपी (UP) के कौशाम्बी जिले भरवारी में द्वारपूजा (Dwar Puja) के दौरान डीजे में 11 हजार वोल्ट का करंट (11 Thousand Volt Electric Current) उतरने से दो बरातियों समेत डीजे संचालक (DJ Operator) की मौत हो गई। घटना से बरात में अफरा-तफरी का माहौल रहा। शादी की खुशियां गम में बदल गईं।

कोखराज थाना क्षेत्र (Kokhraj Police Station Area) में रविवार बीती रात लगभग 11.30 बजे नगर के वॉर्ड नंबर सात रामनगर के उसरापर में कौशांबी थाना क्षेत्र (Kaushambi Police Station Area) के दुल्हनियापुर गांव से बारात आई थी। रात में द्वारपूजा (Dwar Puja) के दौरान 11 हजार वोल्ट का हाईटेंशन करेंट डीजे (DJ) में उतर गया। इसकी चपेट में आने से दो बरातियों समेत डीजे संचालक गंभीर रूप से झुलस गए। इससे अफरातफरी मच गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान तीनों की मौत हो गई। इस घटना से गांव में मातम छा गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

During Dwar Puja, 11 Thousand Volt Electric Current Landed In DJ, Three Including Two Groomsmen Died