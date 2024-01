पीएम मोदी को जसना सलीम ने भेंट की भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग,जानें उनके बारे में?

केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को गुरुवायूर मंदिर (Guruvayur Temple ) में एक मुस्लिम महिला (Muslim Women) ने भगवान श्री कृष्ण (Bhagwan Shri Krishna) की पेंटिंग भेंट की है। उस महिला का नाम जसना सलीम है। पीएम मोदी (PM Modi) ने एक्स पर एक पोस्ट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। पीएम मोदी (PM Modi) ने लिखा है कि गुरुवायूर में मुझे जसना सलीम (Jasna Salim) से भगवान श्री कृष्ण (Bhagwan Shri Krishna) की पेंटिंग मिली। वे भगवान श्री कृष्ण (Bhagwan Shri Krishna) की भक्ति करती हैं। यह एक परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। वे कई सालों से मुख्य त्योहारों पर गुरुवायूर मंदिर में श्री कृष्ण की पेंटिंग भेंट करती हैं। उनसे लोगों को प्रेरणा मिलती है।

At Guruvayur, I received a Bhagwan Shri Krishna painting from Jasna Salim Ji. Her journey in Krishna Bhakti is a testament to the transformative power of devotion. She has been offering paintings of Bhagwan Shri Krishna at Guruvayur for years, including on key festivals. pic.twitter.com/pfrFcXEShX

