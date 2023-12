Kolkata International Film Festival: सीएम ममता बनर्जी ने सलमान और महेश भट्ट संग किया डांस, देखें वीडियो

Kolkata International Film Festival: सलमान खान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिनमे वो कोलकाता फिल्म फेस्टिवल (Kolkata Film Festival) में नजर आ रहे हैं. स्टेज पर उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा, अनिल कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के अलावा कुछ जाने माने सितारे हैं. वहीं बॉलीवुड से हटके देखें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं.

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) संग कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) ने जमकर डांस किया. यह वीडियो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की है. जब बारी आई मस्ती की तो सलमान खान (Salman Khan) ने सा सिर्फ खुद अपने गाने पर डांस किया.

