काठमांडू। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) ने सोमवार को चौथी बार राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल (President Ram Chandra Paudel) उन्हें प्रधानमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके ठीक बाद राष्‍ट्रपति रामचंद्र पौडेल (President Ram Chandra Paudel) ने राष्ट्रपति भवन की मुख्य इमारत शीतल निवास में नवनियुक्त 21 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। श्री ओली के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में एनसी, यूएमएल, जनता समाजवादी पार्टी – जेएसपी और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी-एलएसपी के मंत्री शामिल हैं।

नेपाली कांग्रेस के प्रकाश मान सिंह (Prakash Man Singh of Nepali Congress) और सीपीएन-यूएमएल के विष्णु प्रसाद पौडेल (CPN-UML’s Vishnu Prasad Paudel) को उप-प्रधानमंत्री बनाया गया है। उप-राष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा (Former Prime Minister and President of Nepali Congress Sher Bahadur Deuba) , पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड (Former Prime Minister Pushpa Kamal Dahal Prachanda) , प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष देवराज घिमिरे और अन्य गणमान्य हस्तियां शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। राष्‍ट्रपति पौडेल ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद- 76 (2) के तहत कल सीपीएम-यूएमएल और नेपाली कांग्रेस गठबंधन के नेता चुने गये श्री ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था।

पीएम मोदी ने दी ओली को बधाई

इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर ओली को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा- दोनों देशों के बीच दोस्ती के गहरे बंधन को और मजबूत करने के लिए साथ में काम करने के लिए उत्सुक, जिससे दोनों देशों का परस्पर सहयोग और अपने लोगों की प्रगति और समृद्धि को आगे बढ़ाया जा सके।

Congratulations @kpsharmaoli on your appointment as the Prime Minister of Nepal. Look forward to working closely to further strengthen the deep bonds of friendship between our two countries and to further expand our mutually beneficial cooperation for the progress and prosperity…

— Narendra Modi (@narendramodi) July 15, 2024