KRK ने रिलीज से पहले Bhola को बताया डिजास्टर, साथ ही अजय देवगन के रंग का भी उड़ाया मजाक

मुंबई: बॉलीवुड क्रिटक केआरके (KRK) हमेशा ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। वह हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखना भी नहीं भूलते हैं। इसी बीच अब एक बार फिर केआरके (KRK) के कुछ ट्व़ीव वायरल हो रहे है, जो उन्होंने अजय देवगन (Ajay Devgn) के फिल्म भोला (movie bhola) को लेकर किए हैं।

इन ट्वि्ट्स में केआरके ने अजय की फिल्म पर तंज कसा है और अपना रिव्यू दिया है। साथ ही अजय देवगन के रंग को लेकर भी मजाक उड़ाया है। केआरके की फिल्म को बताया डिजास्टर दरअसल, केआरके ने भोला के प्रेश शोज होने के बाद ये ट्वीट्स किए हैं।

Press show of #Bholaa is over and even Samosa critics have gone in depression. After 30 minutes Film enters in the night and then audiences can’t see even Ajay Devgan coz of his white colour.🤪 It’s frame to frame copy of south film #Kaithi but unbearable. Ajay can’t go wrong.😁

— KRK (@kamaalrkhan) March 28, 2023