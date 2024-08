Kushal Tandon ने आसिम रियाज के फैन्स को कहा छपरी, साइबर सेल में दर्ज कराई शिकायत

एंटरटेनमेंट : आसिम रियाज इस वक्त खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में अपने व्यवहार को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी रोहित शेट्टी और शो के कंटेस्टेंट्स से बहस हो गई थी जिसके बाद उन्हें शो से बाहर कर दिया गया था। आसिम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कुशाल टंडन ने इस पर प्रतिक्रिया दी. अब एक्टर ने आसिम रियाज के फैंस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

दरअसल, कुशल ने आसिम के खिलाफ ट्वीट किया जिसके बाद उनके फैंस नाराज हो गए और उन्होंने कुशल पर हमला बोल दिया. फैन्स ने कमेंट्स में कुशाल के बारे में बुरा-भला कहा और उनका अपमान भी किया। इसके बाद कुशल ने इसी तरह की टिप्पणी करने वाले कुछ प्रशंसकों के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद आसिम के फैंस कुशल से माफी मांगने लगे.

कुशल ने एक स्क्रीनशॉट शेयर कर इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि असीम छपरी के प्रशंसकों को एहसास हुआ कि वे गलत व्यक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने लिखा: “लोग आपको नाम से पुकारने की हिम्मत रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बंद दीवारों के पीछे जो चाहें लिख सकते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें साइबर क्राइम से कॉल आती है, और यह प्रतिक्रिया मेरे इनबॉक्स में आ जाती है।

To people who have audacity to abuse you , because they think they can write any thing behind closed walls ? But ass soon they gets a call from cyber crime , there reply in my inbox 😃choosing a wrong guy to mess 👋🙏to all chapri ke capri fans you will get few calls too 👋 pic.twitter.com/d8difRPSCt

— KUSHAL TANDON (@KushalT2803) July 31, 2024