Lakshadweep : मोदी सरकार लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर बनाएगी नया एयरपोर्ट, पर्यटन के साथ सेना को मिलेगा बड़ा लाभ

Lakshadweep : Modi government will build a new airport on Minicoy island of Lakshadweep, along with tourism, the army will get big benefits.