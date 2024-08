लेटरल एंट्री को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा-यह दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने UPSC से सीधी भर्ती मामले में सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि, ”लैटरल एंट्री दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। भाजपा का राम राज्य का विकृत संस्करण संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहती है।

वहीं, इससे पहले राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा था। उन्होंने एक्स पर लिखा कि, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह ‘राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ’ के ज़रिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के ज़रिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है।

Lateral entry is an attack on Dalits, OBCs and Adivasis.

BJP’s distorted version of Ram Rajya seeks to destroy the Constitution and snatch reservations from Bahujans.

