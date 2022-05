इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी Love In Ukraine, रूस-यूक्रेन वॉर से पहले हुई थी शूट

Trailer launch of ‘Love in Ukraine’: कमल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने जी म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर ‘लव इन यूक्रेन’ (love in ukraine) का ट्रेलर जारी किया है। इसकी लॉन्चिंग निर्माता एवं निर्देशक धीरज कुमार (Dheeraj Kumar), निर्माता केसी बोकाडिया (Casey Bocadia), सुरेंद्र पाल, प्रोड्यूसर पवन कौशिक (Producer Pawan Kaushik) व बबीता कौशिक ने लीड एक्टर विपिन कौशिक, कॉमेडियन सोमा राठौर, सलीम जैदी, न्यारा बनर्जी, मंजू भारती और मुकेश जे भारती की उपस्थिति में किया।

मूवी के ट्रेलर ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। रोमांटिक एक्शन-ड्रामा ‘लव इन यूक्रेन’ की शूटिंग रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने से ठीक पहले हुई थी। इसे युद्ध से पहले यूक्रेन में शूट किया गया था। इसमें मुख्य अभिनेत्री लिजाबेटा सहित 10 यूक्रेनी कलाकार भी शामिल हैं। इसमें सभी फन, लव, एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी फैक्टर हैं, जो दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। फिल्म का लेखन व निर्देशन नितिन कुमार गुप्ता ने विशाल शर्मा के साथ मिलकर किया है। ट्रेलर को दर्शकों और फिल्म क्रिटिक्स से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

फिल्म में लिजाबेटा, एनकेजी, मिखाइल स्ट्रिगा, लोलिता ज़ुरावलोवा, रोमन बैट्रिन, रुस्लान सेफरोव, ओल्स दिमित्रेंको, इरमा बालन, कॉन्स्टेंटिन शिर्याव, व्लादिमीर डिडेन्को और सर्गेई शेचेनिचनी एस के साथ में विपिन कौशिक दिखेंगे। ट्रेलर की शुरुआत भारतीय छात्र विपिन कौशिक से होती है, जिसे एक रूसी लड़की से प्यार हो जाता है।

कम लोग जानते हैं कि उसकी शादी का वादा माफिया परिवार से करने का वादा किया गया है। ट्रेलर में यूक्रेन, वहां के लोगों, संस्कृति, शहर और गांवों के खूबसूरत स्थानों को दिखाया गया है। कुल मिलाकर ट्रेलर एक रोमकॉम एक्शन एंटरटेनर प्रतीत होता है, जिसमें कॉमेडी भी शामिल है। फिल्म को विवेक फिल्म प्रोडक्शन हाउस रिलीज करेगा। फिल्म 27 मई 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।