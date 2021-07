Lucknow University समाजशास्त्र विभाग में ऑडिट टीम का छापा, प्रोजेक्ट खातों की हो रही है जांच

Lucknow University new लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) के समाजशास्त्र विभाग (Sociology Department) में गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) की ऑडिट टीम ने छापा मारा(Audit team raids) है। विश्वविद्यालय के सूत्रों की मानें तो इस छापेमारी की कार्रवाई 5 से 8 अधिकारी कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार सरकार की ऑडिट टीम समाजशास्त्र विभाग से चलाए जा रहे एक प्रोजेक्ट के खातों की जांच (project accounts are being investigated) की जा रही है।