Mahakumbh 2025 : महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगाई मुलायम सिंह यादव की मूर्ति, BJP और साधु-संत नाराज

प्रयागराज: यूपी के प्रयागराज (Prayagraj) में महाकुंभ 2025 (Mahakumbh 2025) की शुरुआत 13 जनवरी सोमवार से होने जा रही है। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई गई है। इसको लेकर महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में योगी सरकार (Yogi Government) ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वहीं प्रयागराज (Prayagraj) महाकुंभ में सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) की मूर्ति लगाई गई है। यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय (Leader of Opposition in UP Assembly Mata Prasad Pandey) ने नेता जी मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) की प्रतिमा का किया अनावरण है।

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव (Former Chief Minister Mulayam Singh Yadav) की मूर्ति महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 16 में स्मृति सेवा संस्थान के शिविर में लगाई गई है। करीब 3 फीट ऊंची नेताजी की मूर्ति को कांसे से तैयार किया गया है। शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने रक्षामंत्री और कई बार सीएम रहते कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो मील के पत्थर साबित हुए है। उन्होंने कहा कि समाज के पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक सहित महिलाओं, किसानों और नौजवानों के हित में उन्होंने आजीवन संघर्ष किया है। वहीं सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि नेता जी उनके लिए भगवान से समान है, इसलिए उनकी मूर्ति कुंभ में लगाई गई है।

मुलायम की मूर्ति को लेकर विवाद

संस्था के अध्यक्ष संदीप यादव (Sandeep Yadav, president of the organization) ने बताया कि शिविर में श्रद्धालुओं के खाने और ठहरने की व्यवस्था भी रहेगी। कार्यक्रम में साधु-संतों और जरूरतमंदों को कंबल बांटा गया है। दूसरी तरफ उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज (BJP MP from Unnao Sakshi Maharaj) ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि राम भक्तों की आस्था के मेले में राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वालों पर गोलियां चलवाने वाले की मूर्ति लगाना पूरी तरह से गलत है।

इतना ही नहीं, साधु-संतों ने भी नाराजगी जताई है। संत महात्माओं का कहना है कि जिस जगह देवी देवताओं की मूर्ति लगती हैं, मूर्तियों की पूजा की जाती है। वहां किसी राजनेता की मूर्ति लगाया जाना पूरी तरह से उनका अपमान है, इसका जमकर विरोध करेंगे।