पीएम मोदी के 30 मिनट इंतजार पर महुआ का तंज, हम भी तो 15 लाख के लिए 7 साल से कर रहे हैं वेट

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। बता दें कि चक्रवात यास से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाल पहुंचे थे। जहां ममता बनर्जी पीएम की रिव्यू मीटिंग में आधा घंटे की देरी से पहुंची थी। इसके बाद बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को केंद्र ने दिल्ली बुला लिया गया है। इसके मामले को लेकर भाजपा और तृणमूल नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि 15 लाख के लिए 7 साल से वेट कर रहे हैं, थोड़ा आप भी करें। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी भी कूद गई है।

बैठक में ममता बनर्जी के देरी से पहुंचने की वजह से मच रहे हंगामे को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसा है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा कि “30 मिनट की कथित देरी पर इतना हंगामा? 15 लाख रुपये के लिए भारतीय 7 साल से इंतजार कर रहे। एटीएम के बाहर घंटों इंतजार कर रहे। वैक्सीन के लिए महीनों से इंतजार कर रहे। थोड़ा आप भी इंतजार कर लीजिए कभी-कभी…।

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को केंद्र ने दिल्ली बुला लिया गया है। बतौर मुख्य सचिव उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन चार दिन पहले ही ममता सरकार ने तीन महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया था। अलपन बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। इस पर कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने निशाना साधा है।

Has any chief secy anywhere in india ever in 74 yrs of independence been mandatorily/non consensually asked 2join central service within 48 hrs on date of retirement 31/5 wo state Govt consent or even consultation? Let #Centre educate me on this bt answer must be NO anr 1st 4 #WB

