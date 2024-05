Mainpuri Lok Sabha Seat Election 2024 : मैनपुरी में भाजपा और सपा कार्यकर्ता भिड़े, जमकर हुआ पथराव

मैनपुरी। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट (Mainpuri Lok Sabha Seat) की विधानसभा किशनी (Kishni Assembly) थाना बेबर (Thana Bebar) क्षेत्र के मतदान केंद्र तेजगंज पर भाजपा और सपा कार्यकर्ता भिड़ गए। मतदान केंद्र पर जमकर पथराव हुआ। पथराव में भाजपा कार्यकर्ता मनोज चौहान घायल हो गए। भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह( BJP candidate Jaiveer Singh) के पुत्र सुमित प्रताप सिंह (Sumit Pratap Singh) मतदान केंद्र पर पहुंचे थे।

मैनपुरी के किशनी विधानसभा (Kishni Assembly) क्षेत्र के बूथ संख्या 176 तेजगंज पर बवाल हो गया। बताया गया है कि यहां पर भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंहब के पुत्र सुमित प्रताप सिंह पहुंचे थे। इस दौरान हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते पथराव होने लगा। इस दौरान मौके पर भगदड़ मच गई। कई गाड़ियां पथराव में क्षतिग्रस्त हो गईं। पथराव के दौरान भाजपा के एजेंट सुदेश कुमार और प्रधान प्रतिनिधि करण बहादुर सिंह घायल हो गए।

संभल में सपा प्रत्याशी और पुलिस में नोंकझोंक, पूर्व जिलाध्यक्ष को हिरासत में

संभल कोतवाली (Sambhal Kotwali) क्षेत्र के चौधरी सराय में सपा प्रत्याशी व विधायक जियाउर्रहमान बर्क (SP candidate and MLA Ziaur Rahman Burke) की पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खां (Former District President of SP Firoz Khan) को पुलिस ने हिरासत में लेने का प्रयास किया। इसको लेकर भी सपा प्रत्याशी व पुलिस में काफी देर तक गहमागहमी रही। बाद में पूर्व जिलाध्यक्ष को पुलिस ने छोड़ दिया लेकिन हिदायत दी कि प्रत्याशी के साथ नहीं घूम सकते क्योंकि इसके लिए उनके पास कोई अनुमति नहीं है।