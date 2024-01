Maldives Tweet War: मालदीव के राजनेता जाहिद रमीज के बयान पर भड़की कंगना, कहा- इतने मूर्ख और अशिष्ट

Maldives Tweet War: मालदीव के राजनेता जाहिद रमीज (Politician Zahid Rameez) ने हाल ही में भारतीय पी एम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ाने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। इसके तुरंत बाद, कई लोगों ने “मालदीव का बहिष्कार” करने का आह्वान किया।

ज़ाहिद ने कहा, “यह कदम बहुत अच्छा है। हालांकि, हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने का विचार भ्रामक है। हम जो सेवा प्रदान करते हैं वे वे कैसे प्रदान कर सकते हैं? वे इतने साफ कैसे हो सकते हैं? कमरों में स्थायी गंध सबसे बड़ी गिरावट होगी,” उन्होंने कहा। कहा गया. 7 जनवरी को, कंगना रनौत अपने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, के पास गईं और उनका मजाक उड़ाया।

कंगना ने जवाब देते हुए कहा, “गंध?? स्थायी गंध?? क्या!!! बड़े पैमाने पर मुस्लिम भय से पीड़ित, एक ही समुदाय से होने के बावजूद। लक्षद्वीप में 98 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है, मालदीव के इस प्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति ने उन्हें बदबूदार बताया और नीच बल्कि नस्लवादी और अज्ञानी है। मिस्टर जाहिद, लक्षद्वीप की पूरी आबादी मुश्किल से 60 हजार लोगों की है, जिसका मतलब है कि यह लगभग अछूता, अज्ञात और अप्रयुक्त प्राकृतिक द्वीप है।

Smell?? Permanent smell?? What!!! Suffering from massive Muslim phobia, even though belonging to the same community. Lakshadweep consists of 98 percent of Muslim population, this prominent public figure from Maldives calling them smelly and lowly is rather racist and uninformed.… pic.twitter.com/hLbQvD5RYD

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 7, 2024