मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से इस्तीफा मांगा , कहा- गृहमंत्री ने आंबेडकर का किया अपमान

नई दिल्ली। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने बाबा साहब के नाम पर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी दलों के सांसद बाबा साहब की तस्वीरें लेकर सदन में पहुंचे थे। विपक्षी पार्टियां गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) से बाबा साहब को लेकर टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग कर रही हैं। विपक्षी दलों के सांसदों ने बुधवार को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले बाबा साहब की तस्वीर लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की मांग को लेकर नारेबाजी की।

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress Party National President Mallikarjun Kharge) ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने जो आज भरे सदन में बाबासाहेब का अपमान किया है। उससे ये फ़िर एक बार सिद्ध हो गया है कि बीजेपी (BJP) व आरएसएस (RSS) तिरंगे के खिलाफ़ थे। उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया। उन्होंने कहा कि संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान के बजाय मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। बाबासाहेब डॉ आंबेडकर जी (Babasaheb Dr. Ambedkar Ji) ने ये नहीं होने दिया। इसलिए उनके प्रति इतनी घृणा है।

BJP-RSS and their political ancestors stood for Manusmriti and against the Constitution of India.

They opposed the National Flag — Tiranga and they opposed Ashok Chakra.

They burnt the copies of the Constitution at Ramleela Maidan.

When their ploy of “400 Paar” and changing… pic.twitter.com/1QsvsH0iit

— Mallikarjun Kharge (@kharge) December 18, 2024