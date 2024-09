जम्मू में भाषण देते हुए मंच पर बेहोश होकर गिरे मल्लिकार्जुन खरगे, कहा-तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी को सत्ता से हटा नहीं लूंगा

जम्मू। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) रविवार को जम्मू में भाषण देते हुए बेहोश होकर गिर पड़े। जसरोटा विधानसभा क्षेत्र के बरनोटी में संबोधन के दौरान बेहोश हो गए। इसके बाद मंच पर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें कुछ मिनट के लिए भाषण रोकना पड़ा।

नरेंद्र मोदी ने विकास के नाम पर जनता को केवल बेरोजगारी, महंगाई और अत्याचार दिया

कुछ देर बाद उन्होंने बैठकर कुछ मिनट भाषण दिया, लेकिन बीच में फिर रुक गए। बाद में उन्होंने खड़े होकर 2 मिनट भाषण दिया। जाते-जाते सबको यह कहकर संबोधन किया कि वह 83 साल के हैं अभी मरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी को सत्ता से हटा नहीं लूंगा। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि देश में नेहरू जी ने बड़े-बड़े संस्थान बनवाए, कारखाने लगवाए। उन्होंने देश में सड़क, रेल और विकास से जुड़े कई काम किए, जिससे तरक्की हुई। UPA की सरकार में जम्मू-कश्मीर में पीर पंजाल की टनल समेत विकास के कई काम हुए। मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया। नरेंद्र मोदी ने विकास के नाम पर जनता को केवल बेरोजगारी, महंगाई और अत्याचार दिया।

LIVE: Congress President Shri @kharge addresses the public in Jasrota, Jammu and Kashmir. https://t.co/QtokPxvBfZ

— Congress (@INCIndia) September 29, 2024