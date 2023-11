नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) पर लिखी किताब बुधवार को लॉन्च हो गई। किताब का विमोचन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया। बता दें कि इस किताब में खरगे को राजनीति में 5 दशक के सफर का वर्णन किया गया है। इसी मौके पर ये किताब जनता के बीच आई है। खरगे उन नेताओं में शामिल हैं जिनका विवादों से नाता ना के बराबर ही रहा है। कर्नाटक से आने वाले खरगे के मित्र कांग्रेस में ही नहीं अन्य पार्टियों में भी हैं। तभी तो उनकी तारीफ विपक्षी दलों के नेता भी करते हैं। लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खरगे की तारीफों के पुल बांधे हैं।

LIVE: CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji at the book launch in honour of Congress President Shri @Kharge's 50 years in electoral politics at Jawahar Bhawan, New Delhi. https://t.co/VCWXDs1ex2

— Congress (@INCIndia) November 29, 2023