मारुति, महिंद्रा और Tata जल्द बाजार में उतरेंगी गाड़ियों के नए मॉडल, यहां चेक करें लॉन्च डेट

मारुति, महिंद्रा और Tata जल्द बाजार में उतरेंगी गाड़ियों के नए मॉडल, यहां चेक करें लॉन्च डेट

Maruti, Mahindra and Tata New Car Launch in 2024 : भारत में गाड़ियों की अच्‍छी-खासी बिक्री हो रही है, जिसको देखते हुए ऑटो कंपनियां बाजार में नए-नए मॉडल उतारने की तैयारी में हैं। साल 2024 के आने वाले महीनों में मारुति-सुजुकी, महिंद्रा और टाटा समेत कई कंपनियां अपने नए मॉडल लॉन्च करने वाली हैं। जिनमें SUV से लेकर लगभग हर सेगमेंट में नए मॉडल पेश होने वाले हैं। ऐसे में हम आपको आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाली गाड़ियों की लॉन्च डेट और संभावित कीमत के बारे में बताने वाले हैं।