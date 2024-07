माता प्रसाद पांडेय होंगे यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, अखिलेश यादव ने लगाई मुहर

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (Samajwadi party) से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय (Mata Prasad Pandey) होंगे। रविवार को समाजवादी पार्टी (Samajwadi party) विधायक दल की बैठक के बाद इस पर मुहर लगी। इसके अलावा महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल, कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक और राकेश कुमार को उप सचेतक बनाया गया है। इसी के साथ किसी दलित को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की कयासबाजी पर भी विराम लग गया है। माता प्रसाद पांडेय (Mata Prasad Pandey) विधान सभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

समाजवादी पार्टी (Samajwadi party) के विधायकों ने रविवार का हुई बैठक में चर्चा के बाद नेता प्रतिपक्ष के पद का नाम तय करने का फैसला अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर छोड़ दिया था। कयासबाजी चल रही थी कि अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक (PDA) के एजेंडे को ही आगे बढ़ाएंगे। इनमें इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर, शिवपाल सिंह यादव का नाम चल रहा था। लेकिन अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय (Mata Prasad Pandey) को नेता प्रतिपक्ष बनाकर सारी कयाबाजी ध्वस्त कर दी है। इससे पहले विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद लाल बिहारी यादव (Lal Bihari Yadav became the Leader of Opposition in Legislative Council) को देने के बाद ये माना जा रहा है कि अब विधानसभा में कोई यादव प्रतिपक्ष का नेता नहीं होगा। दलित या मुस्लिम में से एक कोई चेहरा आगे लाया जाएगा।