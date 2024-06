Match Fixing: बाबर आजम को ऑडी गिफ्ट में मिलने पर बवाल, अब लग रहे मैच फिक्सिंग के आरोप

Babar Azam Match Fixing: टी20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर होने के बाद बाबर आजम (Babar Azam) के नेतृत्व वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम विवादों में घिरती नजर आ रही है। पाकिस्तानी फैंस और मीडिया लगातार बाबर आर्मी को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एकता और फिटनेस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। वहीं, अब कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) पर मैच फिक्सिंग (Match Fixing) के आरोप लगाए गए हैं।

दरअसल, पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार मुबाशिर लुकमान (Mubashir Luqman) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें मुबाशिर ने बाबर आजम को मिले महंगे-महंगे गिफ्ट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तानी पत्रकार ने इन गिफ्ट पाकिस्तान की हार से जोड़ा है। वायरल वीडियो में मुबाशिर लुकमान ने कहते हैं, ‘थोड़े दिन पहले मैंने देखा कि बाबर के पास ऑडी ई ट्रॉन आ गई। बड़ी अच्छी गाड़ी है। बाबर आजम (Babar Azam) ने कहा कि मेरे भाई ने गाड़ी दी है, तो मैंने सोचा कि बाबर का भाई कोई बड़ा काम करता होगा जिससे वह 7-8 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, लेकिन मैंने पता किया तो पता चला कि बाबर का भाई कोई ऐसा काम नहीं करता है।’

मुबाशिर लुकमान आगे कहते हैं, ‘फिर मैंने सोचा कि ये गाड़ी (ऑडी) कहां से आ गई। आप अमेरिका से हारेंगे तो गाड़ियां नहीं आएंगी। आप अफगानिस्तान से हारेंगे, नीदरलैंड से हारेंगे, आयरलैंड से हारेंगे तो आपके डीएचए में घर नहीं आएंगे क्या। आपके ऑस्ट्रेलिया में प्लॉट नहीं आएंगे। आपके दुबई में अपार्टमेंट नहीं आएंगे… तो और किसके आएंगे।’ लुकमान यह भी दावा करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) में शामिल लोगों को भी इस बारे में पता है। भले ही कोई कुछ नहीं बोल रहा।

These are serious allegations on Babar Azam from senior journalist Mubashir Luqman.

Investigation should be done by PCB.

More to come in upcoming days…#WT20_2024 pic.twitter.com/o1ji2JlApd

— Cric mate (@cricmatee07) June 19, 2024