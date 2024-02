माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों को तिलक लगाकर दी शुभकामनाएं, बोलीं- नकल माफियाओं को दिया सख्त संदेश

यूपी (UP) के संभल जिले (Sambhal District) में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी (Minister of State for Secondary Education Gulab Devi) ने परीक्षार्थियों का तिलक कर और पुष्प देकर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने परीक्षार्थियों से कहा कि तत्परता के साथ परीक्षा दें। वह बेझिझक प्रश्नों का उत्तर लिखें।