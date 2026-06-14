अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की हत्या के बाद मोदी सरकार का मौन शर्मनाक: प्रियंका गांधी

नई दिल्ली। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास तीन भारतीय नाविकों की हत्या कर भारत को आंख दिखाने की कोशिश की है। इसको लेकर देश में सियासी सरगर्मी बढ़ गयी है। विपक्ष के नेता मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि, हमारे Compromised प्रधानमंत्री न देशवासियों की सुरक्षा कर पा रहे हैं, न ही देश की संप्रभुता की।

प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की हत्या के बाद मोदी सरकार का मौन शर्मनाक है। अमेरिका इन हत्याओं पर अफसोस जताने और माफी मांगने की जगह धमकी और आदेश की भाषा इस्तेमाल कर रहा है।

अमेरिका को सख्ती से यह बताने की जरूरत है कि भारत एक संप्रभु और स्वतंत्र देश है जो अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानता है। लेकिन हमारे Compromised प्रधानमंत्री न देशवासियों की सुरक्षा कर पा रहे हैं, न ही देश की संप्रभुता की।

वहीं, इससे पहले राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरा था। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि, अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद – न अफ़सोस, न माफ़ी। उल्टा, अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है।

उनके शब्द पढ़िए: “अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत मानें।” कोई उल्लंघन “बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

राहुल गांधी ने आगे लिखा, एक आज़ाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा। लेकिन हमारे Compromised PM? चुप। एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं, और आदेश मान लेते हैं। Compromised PM देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा – क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं, वो उन्हीं के वश में हैं।