केरल में भारी बारिश के साथ मानसून ने मारी एंट्री, जानें आपके राज्य में कब होगी बारिश?

नई दिल्ली। केरल में मानसून इस साल तीन दिन देरी से पहुंचा है। बता दें कि सुबह 11 बजे दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में भारी बारिश के साथ एंट्री मारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)के महानिदेशक एम महापात्र ने इससे पहले 31 मई को केरल पहुंचने की संभावना जताई थी, लेकिन निश्चित समय पर मानसून ने दस्तक नहीं दी।

बता दें कि केरल में 3 दिनों से प्री-मानसूनी बारिश हो रही है। राज्य में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। देशभर में इस बार मानसून के सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान में जताया है कि इस बार मानसून सामान्य से अच्छा रहेगा। आईएमडी ने 2 जून को बताया कि केरल में बारिश में तेजी है और दक्षिण अरब सागर के निचले स्तरों में पछुआ हवाएं चलने से मौसम ठंडा हैं।

Significant Weather Features dated 02-06-2021 are:

♦ The northern limit of Southwest Monsoon continues to pass through 5°N/72°E, 6°N/75°E, 8°N/80°E, 12°N/85°E, 14°N/90°E and

17°N/94°E. pic.twitter.com/loFm6xpzzR

— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 2, 2021