UP Legislative Assembly का मानसून सत्र 19 सितंबर से, अधिसूचना जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel) ने राज्य विधान सभा (UP Legislative Assembly) का मानसून सत्र आगामी 19 सितंबर से आहूत किया है। राज्यपाल के अनुमोदन पर विधान सभा सचिवालय (Legislative Assembly Secretariat) ने बुधवार को मानसून सत्र की बैठक आहूत करने की अधिसूचना जारी (Notification Issued) कर दी। इसके अनुसार विधान सभा की बैठक 19 सितंबर को दिन में 11 बजे प्रारंभ होगी।

बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ(Chief Minister Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में विधान सभा का मानसून सत्र 19 सितंबर से (Monsoon session of UP Legislative Assembly from September 19) आहूत करने की राज्यपाल से मंजूरी लेने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को राज्यपाल ने अनुमोदन प्रदान किया है।