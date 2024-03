AI Camera के साथ मार्केट में एंट्री को तैयार Motorola का तगड़ा फोन, जानें पूरी डिटेल्स

Motorola Edge 50 Pro : मोटोरोला ने अपने अपकमिंग फोन Motorola Edge 50 Pro पर्दा हटा दिया है। कंपनी ने नए फोन का लैंडिंग पेज ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर तैयार किया है। इस फोन की एंट्री तगड़े एआई कैमरा के साथ होने वाली है। इस बात की पुष्टि मोटोरोला ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये की है।

मोटोरोला ने सोमवार (18 मार्च) को Motorola Edge 50 Pro के डिजाइन लुक और कुछ की स्पेक्स को लेकर टीजर में जानकारी दी है। अपकमिंग फोन Intelligence meets Art टैगलाइन के साथ लाया गया है। कंपनी ने बताया है कि अपकमिंग फोन 6.7 इंच 1.5K 144Hz कर्व्ड पोल्ड डिस्प्ले के साथ लाया जा रहा है। यह 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस , HDR 10+ सपोर्ट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ लॉन्च होगा।

Enjoy AI Enhanced Images with the World’s 1st AI-Powered Camera of the #MotorolaEdge50Pro. Its Adaptive Stabilization gives you shake-free outputs & the highest clarity in 50X Hybrid Zoom.

Coming Soon @Flipkart,https://t.co/azcEfy1Wlo & leading retail stores#IntelligenceMeetsArt pic.twitter.com/5Af0N1LlZm

— Motorola India (@motorolaindia) March 18, 2024