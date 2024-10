Mount Everest : दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट और ऊंची होती जा रही है : स्टडी

Mount Everest : नेचर जियोसाइंस (Nature Geoscience) में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन (Recent study) के अनुसार, समुद्र तल से 8.85 किलोमीटर ऊपर स्थित माउंट एवरेस्ट लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यह प्रतिष्ठित शिखर न केवल पृथ्वी पर सबसे ऊँचा पर्वत (the highest mountain ) है, बल्कि हमारे ग्रह की गतिशील प्रकृति (Dynamic nature) का भी प्रमाण है। एक नई स्टडी में पाया गया है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट (The highest mountain peak is Mount Everest) की ऊंचाई हर साल 2 मिमी बढ़ रही है। इस पर्वत से करीब 75 किलोमीटर दूर अरुण नदी इसके आधार पर चट्टान और मिट्टी को काट रही है जिससे यह ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इस प्रक्रिया को आइसोस्टेटिक रिबाउंड (isostatic rebound) कहा जाता है।

भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों (Eurasian tectonic plates)के टकराव के कारण हिमालय लगभग 50 मिलियन वर्षों से ऊपर उठ रहा है। हालाँकि, चीन यूनिवर्सिटी ऑफ़ बायोसाइंसेज के भू-वैज्ञानिक जिन-जेन दाई(Geo-scientist Jin-Jen Dai) के नेतृत्व में किए गए नए शोध से पता चलता है कि एवरेस्ट पहले की अपेक्षा कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है। अध्ययन में इस तेज़ वृद्धि का श्रेय क्षेत्र की नदी प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव को दिया गया है।

लगभग 89,000 साल पहले, कोसी नदी अरुण नदी में विलीन हो गई, जिसके परिणामस्वरूप एवरेस्ट की ऊंचाई(Height of Everest) में 15 से 50 मीटर (49 से 164 फीट) की अनुमानित वृद्धि हुई। यह वृद्धि एक भूवैज्ञानिक घटना (geological phenomenon) के कारण होती है जिसे आइसोस्टेटिक रिबाउंड के रूप में जाना जाता है, जहां वजन हटाने के जवाब में पृथ्वी की पपड़ी ऊपर उठती है। जैसे-जैसे विलय हुई नदियों ने कटाव बढ़ाया और क्षेत्र से भारी मात्रा में चट्टान और मिट्टी को दूर ले जाया, भूमि ऊपर उठने लगी – ठीक वैसे ही जैसे माल उतारने पर नाव ऊपर उठती है।

शोध का अनुमान है कि एवरेस्ट की वार्षिक उत्थान दर में आइसोस्टेटिक रिबाउंड का योगदान लगभग 10% है, जो हर साल लगभग 0.2 से 0.5 मिलीमीटर (0.01 से 0.02 इंच) के बराबर है। उल्लेखनीय रूप से, यह उत्थान हवा, बारिश और नदी के प्रवाह जैसे प्राकृतिक तत्वों के कारण होने वाले सतह के कटाव से अधिक है।

इस प्रक्रिया के कारण लोत्से और मकालू (Lotse and Makalu) जैसी अन्य निकटवर्ती चोटियाँ भी वृद्धि का अनुभव कर रही हैं। मकालू, जो अरुण नदी के करीब स्थित है, एवरेस्ट की तुलना में थोड़ी अधिक उत्थान दर प्रदर्शित करता है। अध्ययन के सह-लेखक और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (University College London ) में डॉक्टरेट के छात्र एडम स्मिथ (Doctoral student Adam Smith) ने जीपीएस माप के माध्यम से एवरेस्ट और उसके पड़ोसी चोटियों के निरंतर उत्थान की पुष्टि की। जैसे-जैसे कटाव जारी रहता है, आइसोस्टेटिक रिबाउंड से उत्थान दर और भी बढ़ सकती है। यह अध्ययन हमारे ग्रह की निरंतर बदलती प्रकृति पर प्रकाश डालता है, यह दर्शाता है।