मस्जिद से नमाज पढ़कर घर लौट रहे मासूम का अपहरण; घर बनवाने के लिए मांगी फिरौती और फिर हत्या…

Murder of 9 year Old child in Thane : महाराष्ट्र के ठाणे (Thane) जिले में एक नौ साल के बच्चे का अपहरण (Kidnapping) और उसके बाद उसकी हत्या (Murder) का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे का अपहरण करने वाला उसी के गांव का एक व्यक्ति बताया जा रहा है। जिसने मृतक के पिता से फिरौती की मांग की थी।