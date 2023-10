नरेंद्र मोदी जी चुप्पी तोड़िये और सफाई की शुरुआत संसद में हुए गंदे आचरण पर कठोर कार्रवाई से कीजिए : दानिश अली

नई दिल्ली। गांधी जयंती (Gandhi Jayanti) से एक दिन पहले केंद्र सरकार देशभर में स्वच्छता अभियान चला रही है। पीएम मोदी (PM Modi) ने देशवासियों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इसी बीच बीएसपी सांसद दानिश अली (Danish Ali) ने स्वच्छता अभियान के जरिए बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी (Ramesh Bidhuri) का नाम लिए बिना उनपर तंज कसा है। इसके साथ ही उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पीएम मोदी (PM Modi) से कार्रवाई करने की भी अपील की।

दानिश अली (Danish Ali) ने रविवार (1 अक्टूबर) को एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कि स्वच्छता अभियान बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है दिलों में भरी गंदगी को साफ करना। नरेंद्र मोदी जी (Narendra Modi ji) चुप्पी तोड़िये और सफाई की शुरुआत संसद में हुए गंदे आचरण पर कठोर कार्रवाई से कीजिए। गली और सड़कों की सफाई का क्या फायदा जब लोगों के दिल नफरत की गंदगी से लबालब भरे हों?

बीजेपी सांसद ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

गौरतलब है कि बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी (Ramesh Bidhuri) ने संसद के विशेष सत्र के दौरान दानिश अली (Danish Ali) पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। विपक्षी दलों ने भी बीजेपी पर इस मामले को लेकर जोरदार हमला बोला है।

पीएम मोदी को लिखा पत्र

दानिश अली (Danish Ali) ने रमेश बिधूड़ी (Ramesh Bidhuri) के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पीएम मोदी को भी पत्र लिखा। बीएसपी सांसद ने इस बारे में एक्स पर लिखा था, कि दुनिया देख रही है। आप इस बार भी खामोश हैं। मैंने प्रधानमंत्री और लोकसभा के नेता नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। मेरा उनसे अनुरोध है कि संसदीय मर्यादा को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें। अपनी चुप्पी तोड़ें, क्योंकि दुनिया भारत को करीब से देख रही है।

दुनिया देख रही है…. आप इस बार भी ख़ामोश हैं!

