NDRF के प्रशिक्षित कुत्ते ‘जिमी’ ने भी जवानों के साथ किया योगाभ्यास, वीडियो वायरल

Yoga Day 2024: दुनिया भर में आज 21 जून 2024 को 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर योग करते हुए देश के अलग-अलग लोगों की तस्वीरे सामने आ रही हैं। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक प्रशिक्षित कुत्ता जवानों के साथ योग कर रहा है।

एक न्यूज एजेंसी की ओर से शेयर किए गए वीडियो में एक भारतीय नश्ल का कुत्ता योगाभ्यास कर रहा है। यह वीडियो जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर का बताया जा रहा है। जिसमें 13वीं बटालियन के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करते नजर आ रहे हैं। जिनके साथ में एनडीआरएफ द्वारा प्रशिक्षित एक भारतीय पारिया कुत्ता ‘जिमी’ उनके साथ योग करता नजर आ रहा है।

#Yoga2024 Udhampur, J&K: Jimmy, an Indian pariah dog, trained by NDRF, performs Yoga along with them, as 13th battalion of NDRF celebrates International Yoga Day. pic.twitter.com/dATABZtLM3

