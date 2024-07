New Tax Slab 2024: बजट में करदाताओं के लिए दो बड़े ऐलान... न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव

New Tax Slab 2024: मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में मध्यम वर्ग और आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में कर दाताओं (Tax Payers) के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) की लिमिट 50 हजार रुपये बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है। इसके साथ ही न्यू टैक्स स्लैब (New Tax Slab) में बदलाव किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में बेसिक एग्जेमप्शन लिमिट (Basic Exemption Limit) नहीं बढ़ाई। साथ ही कर दरों में भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में पुरानी टैक्स रिजीम चुनने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) बढ़ने का भी लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर और न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में बदलाव किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यू टैक्स स्लैब (New Tax Slab) में बदलाव से कर दाता कम से कम 17500 रुपये बचा पाएंगे।

न्यू टैक्स रिजीम बदलाव के बाद 0 से 3 तक लाख तक आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत आयकर, 7 से 10 लाख की आय पर 10 प्रतिशत आयकर, 10 लाख से 12 लाख की आय पर 15 प्रतिशत आयकर, 12 लाख से 15 लाख की आय पर 20 प्रतिशत आयकर और 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 प्रतिशत आयकर भरना होगा।