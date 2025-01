नए साल के जश्न के दौरान Blinkit पर ऑर्डर किए गए 1,22,356 पैकेट कॉन्डम, सबसे ज्यादा ऑर्डर की गई ये चीजें

Most Ordered products on Blinkit for New Year Celebration: नए साल 2025 का आगाज हो चुका है। दुनिया के कोने-कोने में मौजूद लोगों ने अपने-अपने तरीके से नए साल का स्वागत किया। भारत में भी नए साल का खास तरीके से स्वागत किया गया। लोगों ने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलकर नए साल का स्वागत किया। नए साल के जश्न में डूबे भारतीयों ने खरीदारी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जमकर इस्तेमाल किया। 31 दिसंबर की शाम से ही क्विक कॉमर्स ऐप ब्लिंकइट पर ऑर्डर्स की बाढ़ आनी शुरू हो गई। ब्लिंकइट के सीईओ अलबिंदर ढींडसा (Blinkit CEO Albinder Dhindsa) से 31 दिसंबर को सबसे ज्यादा ऑर्डर की गई चीजों के बारे में बेहद खास आंकड़े साझा किए हैं।

1,22,356 packs of condoms

45,531 bottles of mineral water

22,322 Partysmart

2,434 Eno ..are enroute right now! Prep for after party? 😅 — Albinder Dhindsa (@albinder) December 31, 2024

ब्लिंकइट को मिले 1,22,356 पैकेट कॉन्डम के ऑर्डर

ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो की सब्सिडरी कंपनी ब्लिंकइट ने नए साल के जश्न के दौरान 1,22,356 पैकेट कॉन्डम डिलीवर किए। अलबिंदर ढींडसा (Albinder Dhindsa) के मुताबिक, इस दौरान लोगों ने सबसे ज्यादा 2,34,512 पैकेट आलू भुजिया ऑर्डर किया। दूसरे नंबर पर कॉन्डम रहा। लिस्ट में तीसरे नंबर पर मिनरल वॉटर रहा, लोगों ने पानी की 45,531 बोतलें ऑर्डर कीं। चौथे नंबर पर पार्टीस्मार्ट रहा, जिसके 22,322 ऑर्डर मिले। लोगों ने ब्लिंकइट पर 6834 पैकेट आइस क्यूब, 2434 ईनो, 1003 लिपस्टिक और 762 लाइटर ऑर्डर किए।

क्विक कॉमर्स कंपनी के लिए काफी खास रही 31 दिसंबर की रात

अलबिंदर ढींडसा (Albinder Dhindsa)ने बताया कि ब्लिंकइट के लिए 31 दिसंबर कई मायनों में काफी खास रहा क्योंकि कंपनी को कल अभी तक के सबसे ज्यादा ऑर्डर मिले। हर मिनट सबसे ज्यादा ऑर्डर और हर घंटे सबसे ज्यादा ऑर्डर के लिहाज से भी कंपनी के लिए 31 दिसंबर सबसे बड़ा दिन रहा। इतना ही नहीं, ब्लिंकइट के डिलीवरी पार्टनर्स को कल टिप के रूप में सबसे ज्यादा पैसे मिले। इसके अलावा, हैदराबाद में एक डिलीवरी पार्टनर को कल व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा 2500 रुपये की टिप मिली। सीईओ ने बताया कि कल ब्लिंकइट पर कोलकाता से 64,988 रुपये का सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर मिला।