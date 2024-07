Nigeria Meta Fines : नाइजीरिया ने मेटा पर 22 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लगाया जुर्माना , जानें कारण

Nigeria Meta Fines : एफसीसीपीसी ने मेटा पर 22 करोड़ अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया और कंपनी को स्थानीय कानूनों का पालन करने तथा नाइजीरियाई उपभोक्ताओं (Nigerian Consumers) का ‘‘शोषण’’ बंद करने का आदेश दिया। खबरों के अनुसार, नाइजीरिया की सरकार ने ‘मेटा’ पर 22 करोड़ अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाने की शुक्रवार को घोषणा करते हुए कहा कि उसकी जांच में कंपनी को फेसबुक और व्हाट्सएप से जुड़े देश के डेटा संरक्षण एवं उपभोक्ता अधिकार (Data Protection and Consumer Rights) कानूनों का ‘‘कई बार’’ उल्लंघन करते पाया गया है। नाइजीरिया के संघीय प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण आयोग (FCCPC) के एक बयान में उन पांच तरीकों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनके जरिये मेटा ने पश्चिम अफ्रीकी देश में डेटा कानूनों का उल्लंघन (Violation of data laws in African country) किया है।

इन तरीकों में बिना प्राधिकार के नाइजीरियाई लोगों के डेटा को साझा करना, उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा के इस्तेमाल को निर्धारित करने के अधिकार से वंचित करना और भेदभावपूर्ण व्यवहार के साथ-साथ बाजार प्रभुत्व का दुरुपयोग करना शामिल है।

एफसीसीपीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदामु अब्दुल्लाही ने एक बयान में कहा, ‘‘रिकॉर्ड पर मौजूद महत्वपूर्ण साक्ष्यों से संतुष्ट होकर और मेटा पक्षकारों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का हर अवसर प्रदान किए जाने के बाद… आयोग ने अब अंतिम आदेश जारी कर दिया है तथा मेटा पक्षकारों पर जुर्माना लगाया है।’’