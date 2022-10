Nitin Gadkari का बड़ा बयान, बोले- हमारा देश धनवान पर जनता है गरीब, भुखमरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी है बड़ी समस्या

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री (Union Minister of Road Transport and Highways) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) भाजपा (BJP) के स्पष्टवादी नेताओं में से एक हैं। नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। आज भी भारत की जनता भुखमरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी (Unemployment) से ग्रस्त है।

उन्होंने कहा कि भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (India is The Fifth Largest Economy in The World) बनने और एक समृद्ध देश होने के बावजूद इसकी जनसंख्या गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, अस्पृश्यता और महंगाई का सामना कर रही है जो समाज की प्रगति के लिए ठीक नहीं है। नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि देश के भीतर अमीर और गरीब के बीच की खाई गहरी हो रही है जिसे पाटने तथा समाज के बीच सामाजिक और आर्थिक समानता पैदा करने की आवश्यकता है। समाज के इन दो हिस्सों के बीच फासला बढऩे से आर्थिक विषमता भी सामाजिक असमानता की तरह बढ़ी है।