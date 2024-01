फ़्लिपिंग मास्टर (नीतीश कुमार) के जाने से विपक्षी गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क : जयराम रमेश

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव (संचार) व संसद सदस्य जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि झारखंड में 5 या 6 फरवरी को रैली आयोजित की जाएगी। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) इस रैली को लीड करेंगे। मंगलवार को बिहार में भी एक बड़ी रैली होगी, जिसमें महागठबंधन के सदस्य भी शामिल होंगे।

जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने कहा कि जब 14 जनवरी को मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा (Bharat Jodo Nayay Yatra) शुरू हुई, तो पीएम मोदी (PM Modi) ने मिलिंद देवड़ा (Milind Deora) को कांग्रेस से हटाने के लिए ‘मुहूर्त’ ढूंढ लिया। इसलिए, सुर्खियां ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के बजाय ‘मिलिंद देवड़ा’ बन गईं। कांग्रेस नेता कहा कि पीएम मोदी इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा (Bharat Jodo Nayay Yatra) किशनगंज (बिहार) में प्रवेश करने जा रही है। इसलिए, उन्होंने फ़्लिपिंग मास्टर (नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए) को फ़्लिप करने के लिए कहा। नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को लेकर जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने कहा कि ‘विपक्षी गठबंधन में उनका व्यवहार विश्वास करने लायक नहीं था। उनके बाहर जाने से विपक्षी गठबंधन को फर्क नहीं पड़ेगा।

