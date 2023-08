No Confidence Motion : सुप्रिया का BJP पर वार, मोदी सरकार ने नौ सालों में अलोकतांत्रिक रूप से 9 राज्यों की गैर भाजपाई सरकारों को गिराया

No Confidence Motion Debate : संसद में सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence) पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा में एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले (NCP leader Supriya Sule) ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने मणिपुर (Manipur) के सीएम को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। सुले ने इस दौरान बीजेपी (BJP) पर हमला करते हुए कहा कि इसने केंद्र में अपने नौ वर्षों के कार्यकाल में नौ राज्यों की सरकारें गिराई हैं।

बारामती से सांसद सुप्रिया सुले (Baramati MP Supriya Sule) ने सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकार के व्यवहार को अक्खड़ बताया है। सुले ने कहा कि जैसे नौ रत्न हैं। इनको बोलने का शौक है। नौ रत्न नौ साल, ये बड़ा अभियान चला रहे हैं, इनके सभी मंत्री पूरे देश में जाकर नौ मुद्दे पर बात कर रहे हैं। इन नौ साल में इनकी क्या उपलब्धि रही है। इस पर मैं संक्षेप में बात करूंगी। सुले ने आगे बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकारों को गिराया गया, यह फेयर लोकतंत्र था। महंगाई की मार बहुत हो गई…. अबकी बार…. शायद सबको याद होगा। एलपीजी की प्राइस बढ़ी। कर्नाटक ने दिखा दिया कि एलपीजी का प्राइस क्या होता है? कई संस्थानों को तोड़ा गया। जुमले पर जुमला बोलते हैं। सही बोलते थे गडकरी साहब (नितिन गडकरी) कि यह जुमला गले की हड्डी हो गया है। न नीचे जा रहा है न बाहर आ रही है।

VIDEO | "The BJP has toppled nine (state) governments in the last nine years – Arunachal, Uttarakhand, Manipur, Meghalaya, Karnataka, Goa, Madhya Pradesh, Puducherry and Maharashtra twice," says NCP MP @supriya_sule in Lok Sabha. #NoConfidenceMotion (Source: Third Party) pic.twitter.com/MqQRo1659a

