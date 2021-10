ED दफ्तर पहुंचीं Nora Fatehi, नहीं हुआ इस बात का खुलासा.... पूछताछ जारी

Bollywood news: सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) की मनी लॉन्ड्रिंग के तार बॉलीवुड सेलेब्स से जुड़ने लगे। इस लिस्ट में सबसे पहले जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) का नाम सामने आया। जिन्हें लेकर कहा गया कि वे खुद सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) के जाल में फंस गई थीं। खबर थी कि सुकेश द्वारा अपनी पहचान बदल जैकलीन (Jacqueline Fernandez) को फोन मिलाया जाता था।

आपको बता दें, अब एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) के बाद अब नोरा फतेही (Nora Fatehi) से भी ईडी पूछताछ करने जा रही है। एक्ट्रेस ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और कुछ देर में उनसे सवाल-जवाब किए जाएंगे। नोरा फतेही (Nora Fatehi) ED दफ्तर पहुंचीं खबर है कि सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) मामले में जैकलीन के अलावा नोरा का भी कनेक्शन सामने आ रहा है।

Film actress #NoraFathehi reached @dir_ed office for questioning in Conman Sukesh Chandrashekhar’s ₹200 Crore Extortion case. Earlier @Asli_Jacqueline was also questioned by ED in the same case. pic.twitter.com/DPrCvUzxSm

— जितेंद्र शर्मा (@capt_ivane) October 14, 2021