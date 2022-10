North Korea ने जापान के ऊपर से दागी बैलिस्टिक मिसाइल, अंडरग्राउंड में छिपे लोग, ट्रेन सर्विस सस्पेंड

North Korea fired ballistic missiles over Japan, people hiding in the underground, train service suspended North Korea, medium range, ballistic missile, fire, Japan, Pacific Ocean, fall, building, security, refuge, World News In Hindi, International News,