अब मेरी बहन प्रियंका आपकी बहन, बेटी और मां की भूमिकाएं निभाएंगी, यह सबसे अच्छी सांसद होंगी : राहुल गांधी

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) रविवार को वायनाड लोकसभा उपचुनाव (Wayanad Lok Sabha by-election) के लिए अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं खुशनसीब हूं कि वो मेरी बहन हैं और अब आप भी खुशनसीब हैं क्योंकि वो अब आपकी भी बहन हैं। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि वो आपकी मां-बहन और बेटी जैसी होगी।

राहुल ने कहा कि, ‘मैं पहली बार अपनी बहन के लिए प्रचार करने आया हूं, अब तक वही मेरे लिए प्रचार करती थी। मै जब यहां सांसद रहा तो आपकी बहन, बेटी या मां नहीं बन सका। लेकिन अब मेरी बहन ये तीनों भूमिकाएं निभाएंगी। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपनी बहन के लिए प्रचार करते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि अब आपके पास एक बेस्ट सांसद है। आप उनके सामने जो भी समस्या रखेंगे वो उन में से किसी को भी कभी खाली नहीं जाने देंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा, देश में इस समय सबसे मुख्य चीज संविधान की रक्षा करना है। आज देश में जो मुख्य लड़ाई हो रही है, वह हमारे देश के संविधान की लड़ाई है। हमें जो सुरक्षा मिलती है, हमारे देश की महानता, वह सब हमें संविधान से मिलती है।

November 3, 2024