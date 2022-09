PM Modi के जन्मदिन पर 17 सितंबर को पैदा होने वाले बच्चों को मिलेगी सोने की अंगूठी, मंत्री का बड़ा ऐलान

नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) का जन्म दिन 17 सितंबर को पार्टी कार्यकर्ता यादगार बनाने के लिए हर संभव कोशिश में अभी से जुटे हुए हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तमिलनाडु यूनिट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के जन्मदिन पर नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने का फैसला लिया है। इसके अलावा इस मौके पर अन्य योजनाओं में 720 किलोग्राम मछली बांटना भी शामिल है। केंद्रीय मत्स्य पालन और सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन (Union Minister of State for Fisheries and Information and Broadcasting L Murugan) ने कहा कि हमने चेन्नई स्थित सरकारी RSRM हॉस्पिटल को चुना है जहां पीएम मोदी (PM Modi) के जन्मदिन पर पैदा होने वाले सभी बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी।

अंगूठी बांटने के कार्यक्रम में आने वाले खर्च को लेकर मुरुगन से सवाल किया गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हर एक अंगूठी करीब 2 ग्राम सोने की होगी, जिसकी कीमत 5000 रुपये के आसपास हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह मुफ्त में दी जाने वाली रेवड़ी नहीं है। बल्कि, हम इसके जरिए पीएम मोदी (PM Modi) के जन्मदिन पर पैदा होने वालों का स्वागत करना चाहते हैं। बीजेपी (BJP) की लोकल यूनिट का अनुमान है कि इस अस्पताल में 17 सितंबर को 10-15 बच्चों का जन्म हो सकता है।

मोदी इस बार 72 साल के हो रहे हैं इसलिए 720 किलो मछली बांटने की तैयारी

दक्षिणी राज्य इस मौके पर एक और अनूठी योजना लेकर आया है। मत्स्य मंत्री ने कहा कि 720 किलो मछली बांटने के लिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (Chief Minister MK Stalin) के निर्वाचन क्षेत्र को चुना गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) योजना का मकसद मछली की खपत को प्रोत्साहित करना है। इसलिए, हम यह कदम उठा रहे हैं। हां, हम जानते हैं कि पीएम शाकाहारी हैं। दरअसल, मोदी इस बार 72 साल के हो रहे हैं इसलिए 720 के आंकड़े को चुना गया है।’

दिल्ली में विशेष दौड़ का अयोजन

वहीं, पीएम मोदी (PM Modi) के जन्मदिन पर दिल्ली भाजपा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ‘सेवा पखवाड़े’ मनाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर (Health Check-Up and Blood Donation Camp) आयोजित करने समेत अन्य कार्यक्रम होंगे। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता (Delhi BJP state president Adesh Gupta) ने बताया कि इस मौके पर विशेष दौड़ का अयोजन किया जाएगा, जिसमें झुग्गी-झोंपड़ी के लोग हिस्सा ले सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) इस दौड़ को 18 अक्टूबर को हरी झंडी दिखएंगे। इसमें शहर की मलिन बस्तियों के लगभग 10,000 बच्चे और युवा दौड़ में हिस्सा लेंगे।