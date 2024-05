‘सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना बेस्ट फाइनल के लिए बचा कर रखा है,’ ख़िताबी मुकाबले से पहले पैट कमिन्स ने खेला माइंडगेम

IPL 2024 Final Match KKR vs SRH: आईपीएल 2024 का खिताबी मुकाबला आज कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन के प्लेऑफ दूसरी बार आमने-सामने होंगी, इससे पहले कोलकाता ने क्वालीफायर-1 में हैदराबाद को हराया था। हालांकि, खिताबी मैच से हैदराबाद के कप्तान पैट कमिन्स (Pat Cummins) ने कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को खुली चुनौती दी है।

दरअसल, आईपीएल ने खिताब मुकाबले से पहले अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक वीडियो साझा किया है। जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान एक-दूसरे को चुनौती दी है। इस वीडियो में कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) कहते हैं कि पैट भूलना नहीं कि हमारी टीम ने तुम्हारी टीम को काफी मुश्किल समय दिया है। इस पर पैट कमिंस (Pat Cummins) जवाब देते हुए कहते हैं कि ये बात सही है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना बेस्ट फाइनल के लिए बचा कर रखा है। इस वीडियो के अंत में अय्यर ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि बेस्ट टीम जीतेगी और बेस्ट टीम का मतलब मेरा केकेआर से है।

