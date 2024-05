Ambati Rayudu की नेशनल टीवी पर हुई गज़ब बेइज्जती; लाइव शो के दौरान दिग्गज क्रिकेटर ने कह दिया ‘जोकर’

Kevin Pietersen called Ambati Rayudu a Joker: आईपीएल के 17वें सीजन में सीएसके के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायडू (Ambati Rayudu), कमेंटेटर और पेनलिस्ट की भूमिका में नजर आए। लेकिन इस दौरान वह आरसीबी के खिलाफ बयान को लेकर काफी सुर्खियों में रहे हैं। रायडू ने इस सीजन के ऑरेंज कैप विनर विराट कोहली के खिलाफ बयान देने से नहीं चूके। हालांकि, अब रायडू का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें जोकर कहा गया।

दरअसल, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की फाइनल में जीत के बाद अंबाती रायडू (Ambati Rayudu), मैथ्यू हेडन (Matthew Hayden), केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) और मयंती लैंगर (Mayanti Langer) के साथ विराट कोहली (Virat Kohli) के प्रदर्शन पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान लाइव शो के दौरान अंबाती रायडू ने कहा कि विराट के इतने ऊंचे स्टैंडर्ड के कारण युवा खिलाड़ी दबाव महसूस करने लगते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि आरसीबी मैनेजमेंट और विराट कोहली को भी समझना चाहिए कि उन्हें अपना लेवल थोड़ा नीचे लेकर आना चाहिए और ऐसे में अन्य खिलाड़ी भी अपनी भूमिकाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि, रायडू के बयान को लेकर केविन पीटरसन के चेहरे पर असहमति साफ देखी जा सकती है।

No way Kevin Pietersen called Ambati Rayudu a Joker on live TV.#IPLFinal pic.twitter.com/LYigudOhig

— RCBIANS OFFICIAL (@RcbianOfficial) May 27, 2024